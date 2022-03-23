Наразі жодних коридорів із міста немає і виїзд із міста неможливий.

Сьогодні окупанти обстріляли блокпост у місті Славутич Київської області.

Про це повідомив мер міста Юрій Фомічев.

"Сьогодні був важкий день. Ми майже відчули на собі, що таке війна з бойовими діями. Був обстріляний наш блокпост. Просування противника в наш бік не відбулось, але ми розуміємо, що він поряд і все дуже непросто", - сказав він.

Також він повідомив, що наразі жодних коридорів із міста немає і виїзд із міста неможливий. Так само важка ситуація із підвозом продуктів і гуманітарної допомоги, оскільки місто заблоковане.

Також Фомічев закликав жителів міста у разі ввімкнення тривожної сирени обов’язково ховатись в укриття.

"Ми включили сигнал тривоги і тут хочу звернутись до всіх славутичан, особливо до тих, хто стояв у чергах: молоко це важливо, особливо для діточок, але життя набагато важливіше, бо без вас ваші діти не отримають молока, тому, будь ласка, реагуйте на сирену, яка є нестандартною. Одна справа, коли ми маємо тривогу централізовану з Київської області на лівий берег, інша справа, коли ми тричі повторюємо, що у нас загроза обстрілів - це ми включаємо, бо ми знаємо, про що кажемо, тому варто сховатись в укриття, яке вас захистить. Ворог поряд з нами", - наголосив він.

Нагадаємо, раніше окупанти обстріляли ТЦ в Києві. У неділю, 20 березня, російські війська завдали удару в Подільському районі Києва. Загорівся ТРЦ Retroville. Зранку 21 березня було відомо про 8 загиблих.

Служба безпеки України затримала тіктокера, після публікації якого окупанти обстріляли торговельний центр у Києві.

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