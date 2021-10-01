Так звані "республіки" створюють "єдиний економічний простір" за російським законодавством.

Російські найманці почали демонтаж "митних постів" між окупованими РФ частинами Луганської та Донецької областей.

Про це повідомляють ресурси бойовиків.

З 1 жовтня "митний комітет ЛНР" припинив здійснювати митний контроль товарів і транспортних засобів на кордоні з ОРДО "у рамках реалізації "договору" про створення "єдиної митної території" і розвитку "економічної інтеграції" між окупованими частинами східних областей.

З проїжджої частини о 10:00 почали прибирати загородження й обмежувальні знаки. З луганського боку окупанти проводять такі ж дії.

Читайте такожРосійські окупанти зранку обстріляли Авдіївку – соцмережі"Митниця" між ОРДО та ОРЛО є на всіх чотирьох автомобільних пунктах пропуску: "Дебальцево", "Сніжне", "Нікішино" і "759-й км траси М-03".

У рамках "договору" так звані незаконні "республіки" запроваджують "єдиний митний тариф", єдиний порядок регулювання "зовнішньоторгової діяльності", уніфікування "законодавства" у сфері митного регулювання тощо.

Росія розпочала збройну агресію проти України у 2014 році, захопивши окремі території Донецької та Луганської областей та окупувавши Крим.

Низка країн світу засудила дії Москви й запровадили проти посадовців РФ та підприємств санкції. Також світ не визнає Крим за Росією і вважає владу ОРДЛО окупаційною і такою, що керується з Кремля.

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Автор: Яна Ставська