Наразі триває розмінування території, яка опинилася в зоні ураження ракетою "Іскандер-К".

У Запоріжжі правоохоронці провели евакуацію жителів Шевченківського району після ракетного удару з боку РФ. Люди опинились у зоні ураження ракетою "Іскандер-К" із касетним зарядом.

Як повідомили в прес-службі ГУНП Запорізької області, у безпечні місця евакуйовано 29 мешканців. Ще 59 осіб виїхали самостійно.

"Жителі одного з житлових районів міста опинилися в зоні ураження ракетою "Іскандер-К", спорядженою касетним зарядом. Вибухонебезпечні елементи розсипалися серед житлового масиву. Через те, що касети можуть здетонувати у будь-який момент, проведено тимчасову евакуацію населення. Інформація про пошкодження чи руйнування об’єктів інфраструктури, а також щодо загиблих чи постраждалих не надходила", – наголосили в поліції.

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Зазначається, що росіяни вдарили по Запоріжжю о 16:30. В епіцентрі ураження опинилися кілька вулиць одного з районів міста.

На місцях інциденту працюють поліцейські, працівники ДСНС, УСБУ, медики та представники місцевої влади. Правоохоронці вилучають уламки розірваних ракет та документують наслідки воєнного злочину російських окупантів.

"З метою знешкодження касетних боєприпасів та забезпечення безпеки цивільного населення з житлових багатоквартирних будинків, які перебувають у зоні можливої детонації нерозірваних елементів, силами поліції та рятувальників до безпечних місць евакуйовано 29 мешканців, ще 59 виїхали самостійно. Наразі триває розмінування території силами працівників вибухотехнічної служби ГУНП та Управління ДСНС в Запорізькій області", – додали правоохоронці.

Ситуація в Запорізькій області

Російські окупанти продовжують обстрілювати Запоріжжя та область. Крім того, у порівнянні з серпнем-вереснем росіяни випускають майже вдесятеро менше автомобілів з окупованої території Запорізької області до обласного центру.

Протягом доби, 9 листопада, російські окупанти обстрілювали Запорізьку область 71 раз. Під атакою опинилися 35 об'єктів інфраструктури у 16 населених пунктах.

Раніше повідомлялося, що росіяни масово звозять людей у окупований Мелітополь з інших тимчасово захоплених територій. Вони заселяють їх у порожні будинки на території міста та навколишніх сіл. А в окремих місцях рашисти намагаються вибудовувати оборону.

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