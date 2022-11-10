Виїхати із захоплених росіянами територій через окуповану Василівку до Запоріжжя вкрай складно через необхідність отримання спеціального дозволу.

У порівнянні з серпнем-вереснем окупанти випускають майже вдесятеро менше автомобілів з окупованої території Запорізької області до обласного центру.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

"У Василівці сьогодні черги немає. Але її немає не через те, що охочих виїхати немає, а через те, що виїхати дуже складно", - зазначив він.

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За словами Федорова, щоб виїхати через окуповану Василівку до Запоріжжя жителям окупованих територій потрібно подати загарбникам заяву на виїзд та отримати спеціальний дозвіл.

Він розповів, що у Мелітополі, щоб записатися на подачу цієї заявки, треба місяць очікувати в черзі. Зокрема, станом на сьогодні записатися у чергу можна аж на середину грудня.

Мер уточнив, що мелітопольці намагаються робити це у навколишніх селах, де черги менші.

"Після подачі заявки рашисти її протягом двох тижнів розглядають і потім ухвалюють рішення... Алгоритм ухвалення цього рішення нікому невідомий... Але якщо у серпні чи вересні ми щодня бачили тисячу автівок, які приїжджали до Запоріжжя із тимчасово окупованої території, то останніми днями це не більш ніж 150 автівок на добу – майже вдесятеро менше. Тому, на жаль, сьогодні виїхати вкрай складно", - сказав Федоров.

Ситуація на блокпосту у Василівці

На КПП "Василівка" мешканці Мелітополя та інших окупованих територій тривалий час не могли виїхати до Запоріжжя. Люди тижнями чекали у машинах.

Місяць тому мер Мелітополя повідомив, що вже 13 днів на ворожому блокпості у Василівці росіяни тримають у заручниках українців. Не пропускають і жінок з дітьми, і людей похилого віку. З кінця вересня у черзі на виїзд очікували більш ніж 4 тис. людей.

Блокування виїзду з окупованих територій Україні

Наприкінці вересня окупанти обмежили пропуск громадян на підконтрольну Україні територію через населений пункт Василівка на Запоріжжі.

Спершу на ворожому блокпості припинили пропускати чоловіків віком від 18 до 35 років. Це пов’язували з намірами ворога проводити так звану "мобілізацію".

З 1 жовтня окупанти ввели обов’язкові перепустки для в’їзду та виїзду з окупованої території.

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