За словами Денисенка, зараз ситуація на фронті дуже складна, але контрольована.

Ситуація на фронт дуже складна, але контрольована.

Про це заявив в ефірі інформаційного телемарафону радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко

"Ситуація дуже складна, особливо на Сєвєродонецькому напрямку, але контрольована. Зараз ми можемо говорити про те, що росіяни фактично не мають просувань на ключових для себе напрямках. Цієї ночі вони знову намагалися вийти на трасу "Бахмут - Лисичанськ", цього разу їм це також не вдалося, знову ми їх відбили. І у самому Сєвєродонецьку особливих проривів немає. Але ситуація складна і на півночі Харківщини, тому що росіяни пробують наблизитись до Харкова і знову перетворити його на прифронтове місто", - зазначив він.

Денисенко також додав, що сьогодні вранці у Київській області були чутні вибухи, спрацювала ППО.

Він зазначив, що подальші сценарії розвитку подій будуть залежати від мобілізації росіянами своїх людських резервів.

"Станом на зараз деякі аналітики обережно починають говорити, що їм вже не вистачає резервів, щоб поповнити ті частини, які вибувають з бойових дій... Деякі експерти починають говорити про те, що у росіян не вистачає мобілізаційних ресурсів", - сказав Денисенко.

Мобілізація в Росії

За його словами, офіційно президент РФ Володимир Путін навряд чи оголосить мобілізацію.

"Наступна реперна точка для всіх нас - 11 вересня, регіональні вибори в Російській Федерації. І ці вибори для Путіна є дуже важливими, тому що вони є вотумом довіри до його політики, вони будуть проходити під гаслом: "Ми стали гірше жити, але ми будуємо велику країну"... Росіяни хочуть бачити цю війну по телевізору, тому навряд чи можна очікувати, що Путін оголосить мобілізацію", - сказав він.

Раніше сьогодні глава Луганської ОВА Сергій Гайдай заявив, що битва за Донбас йде не за сценарієм російських окупантів.