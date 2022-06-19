Ворожі війська також намагаються контролювати трасу "Лисичанськ-Бахмут".

Російські загарбники вже не встановлюють ніяких конкретних дат захоплення Сєвєродонецька.

Про це голова Луганської обласної Військової адміністрації Сергій Гайдай повідомив під час інформаційного телемарафону.

"Всі заяви росіян про те, що вони контролюють Сєвєродонецьк, - це брехня. Так, дійсно, вони контролюють більшу частину міста, але все місто не контролюють. Зараз вони навіть не говорять про терміни, ніхто не називає ніяких дат. Просто озвучують, що є завдання захопити повністю Сєвєродонецьк або перерізати та контролювати трасу "Лисичанськ - Бахмут", тому вони її обстрілюють, але не контролюють", - сказав він.

Гайдай додав, що в цілому ситуація в Луганській області залишається важкою, оскільки ворог постійно поповнює резерви на напрямках: Горіхове, Тошківка, Золоте, Комишуваха і Сєвєродонецьк.

Ситуація в Сєвєродонецьку:

13 червня 2022 року прес-секретар Міноборони Олександр Мотузяник поінформував, що в Сєвєродонецьку російські загарбники зазнають значних втрат і просуваються тільки за допомогою штурмової авіації.

Мотузяник зазначив, що в Сєвєродонецьку тривають вуличні бої, ворог контролює центр міста.

За його словами, підрозділи ЗСУ стримують наступальні дії росіян, які намагаються оточити українські війська в районах Сєвєродонецька та Лисичанська, і блокувати шляхи постачання з Бахмута.

18 червня росіяни штурмували Сєвєродонецьк з декількох напрямків. У самому місті йдуть запеклі вуличні бої, проте, за словами глави ОВВА Сергія Гайдая, окупанти не контролюють місто повністю.

Російські окупанти штурмували селища біля Сєвєродонецька. У населеному пункті Метьолкіно ворог мав частковий успіх, намагається закріпитися. Штурм у напрямку Сиротиного наші воїни відбили.

Британська розвідка повідомляла, що Росія в односторонньому порядку оголошує так звані "гуманітарні" коридори нібито для евакуації українців з Сєвєродонецька. Населення міста депортують вглиб тимчасово окупованої території.

Мирні жителі, що знаходяться в сховищах заводу "Азот" в Сєвєродонецьку, відмовилися від евакуації.

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