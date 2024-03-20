За словами прем'єра, оцінка засвідчила, що такий масштаб мобілізації не є необхідним.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що оцінка засвідчила, що мобілізація 500 тисяч українців не є необхідною з огляду на ротації, які відбуваються на лінії фронту, і озброєння, що надходить.

"Ми продовжимо боротьбу, якщо у нас буде підтримка з боку наших партнерів щодо артилерійських снарядів, щодо ракет великої та середньої дальності", - заявив Шмигаль в інтерв'ю Bloomberg.

Прем'єр похвалив Європейський Союз, Міжнародний валютний фонд і союзників по "Великій сімці" за надання вкрай необхідного фінансування цього року, що дало змогу бюджету "вижити в першому півріччі".

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Міжнародні донори України повинні оперативно направляти кошти, щоб гарантувати, що державний бюджет залишається на плаву, заявив високопоставлений представник МВФ. Очікується, що кредитор затвердить наступний транш своєї програми фінансування Києва на засіданні правління в четвер.

"Для програми дуже важливо, щоб донори виплачували кошти вчасно, щоб не створювати проблем для макроекономічного управління з українського боку", - заявив агентству Bloomberg Альфред Каммер.

У той час як лідери ЄС і НАТО обговорюють агресивнішу позицію президента Франції Еммануеля Макрона, який просуває перспективу потенційного відправлення військ в Україну, Шмигаль заявив, що вітає більш жорсткий тон західноєвропейської столиці.

"Ми дуже раді, що спілкування президента Макрона стало набагато, набагато сильнішим - воно дуже конкретне, дуже ясне, і це те, що нам усім потрібно", - сказав прем'єр.

Мобілізація в Україні - деталі

Мобілізація від 400 до 500 тисяч військовозобов'язаних, а також додаткові потреби в закупівлі та модернізації військової техніки можуть обійтися Україні сумою близько 700 млрд гривень.

Ветеран російсько-української війни, екскомандир роти батальйону Айдар Євген Дикий вважає, що мобілізація 500 тисяч осіб в Україні - це критично необхідний мінімум.

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