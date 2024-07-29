Вона зазначила, що треба бути готовою, що багато речей можуть розчарувати, але це не привід не служити.

Бойова медикиня, морська піхотинка та поетеса Ярина Чорногуз розповіла, до чого слід готуватися в армії жінкам, які прагнуть долучитися до ЗСУ.

В інтерв'ю для Армія TV вона зазначила, що треба бути готовим до того, що багато речей зможуть розчарувати. "Треба просто собі сказати - що б не було, я це витримаю. Є чимало речей, через людські фактори, які розчаровують, але це не привід не служити і розчаровуватися в армії", - відзначила Чорногуз.

Також вона звернула увагу, що у феміністичних організаціях багато кажуть, що армія ще не готова до жінок. "Я з цим дуже не згодна, тому що армія не готова і до чоловіків", - сказала бойова медикиня.

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За її спостереженням, армія є такою структурою, у якій є багато моментів, які нікому не подобаються. "Але це не привід не служити, коли є потреба захищати державу", - наголосила вона.

Чорногуз вважає, що на усі недоліки в армії можна дивитися інакше.

"Я б порадила жінкам запастися дуже великим терпінням, гумором. Деякі ситуації потрібно обов'язково сприймати з гумором і наполегливістю. Якщо ти хочеш - ти своє отримаєш. В армії краще бути пробивною жінкою. Якщо ти не маєш пробивної натури - буде важко. Краще це в собі виховати до того моменту, коли ти йдеш", - наголосила Чорногуз.

Окремо, говорячи про зміни в армії у цілому, Чорногуз переконана, що сталося більше позитивних моментів. "Тому що, війна, приносячи смерть і втрати, у той же час, робить підрозділи і армію живішою", - наголосила Чорногуз.

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