Існує два типи повісток: для уточнення військово-облікових даних та повістка для відправлення у війська у складі команди.

Якщо громадянин України отримав повістку, це ще не означає, що його вже беруть до лав Збройних сил. Про це повідомляє Military Media Center з посиланням на заступника начальника територіального центру комплектування та соціальної підтримки – начальника сектора комплектування Київського міського ТЦК та СП полковника Олександра Коновалова.

Він зазначив, що існує два типи повісток: для уточнення військово-облікових даних та повістка для відправлення у війська у складі команди.

"Якщо громадянин отримав повістку, це ще не означає, що його вже беруть до лав ЗСУ. Людину викликають для звірення облікових даних, проходження медичної комісії, проведення професійно-психологічного відбору. Якщо за станом здоров’я людина буде непридатною або має право на відстрочку від призову, то повістка буде їй вручатись лише для уточнення даних або для надання певних документів", - пояснив Коновалов.

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За його словами, після того, як громадянин пройде всі ці заходи й буде визнаний придатним за всіма критеріями, тоді йому вручається повістка на відправлення до війська. А мобілізованих, які не проходили військової служби, направляють до навчальних центрів.

Мобілізація в Україні 2023 - що відомо

30 грудня 2022 року уряд ухвалив новий порядок організації та ведення військового обліку в Україні, ним передбачено низку нововведень.

Зокрема, тепер військовозобовʼязані можуть передавати дані військкоматам через додаток "Дія", зокрема під час зміни місця проживання.

9 січня у Міністерстві цифрової трансформації повідомили УНІАН, що в застосунку "Дія", відповідно до постанови Кабміну, має з’явитися електронний військовий квиток, але надсилати повістки через цей сервіс не планується.

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