Поки можна констатувати, що носії крилатих ракет не застосовуються і в море вони фактично не виходять.

Речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук розповів, що для окупантів така ракети "Калібр" справді є чи не найціннішим активом. Не варто думати, якщо ворог не виводить своїх кораблів, то так триватиме завжди.

Про це Плетенчук зазначив у коментарі 24 каналу, коментуючи заяву очільника ГУР про те, що обстріли "Калібрами" можуть відновитися. За його словами, противник справді міг накопичувати боєкомплект. На жаль, це він робить, навіть попри санкції, хоча не в тому обсязі, який був раніше.

"Звісно, вони могли накопичувати, але враховуючи ту величезну паузу, яку вони витримали в застосуванні, то цілком можливо, що вони їх накопичили й скоріш за все ВПК все одно їх робить", – розповів Плетенчук.

У Росії була проблема з логістикою, яка мала стати тимчасовою, але затягнулася в часі. Насправді це не таке складне обладнання для того, щоб завантажувати "Калібри", наприклад, у Новоросійську.

"Але все-таки технічні характеристики цих ракет виявилися зовсім не такими, якими їх малювала російська пропаганда. Ці цілі досить нам знайомі, навіть попри те, що фактично повномасштабний напад Росії розпочався з обстрілів саме цими ракетами", - додав Плетенчук.

Водночас Плетенчук додав, що інколи ці ракети збивали навіть великокаліберними кулеметами з землі. Поки можна констатувати, що носії крилатих ракет не застосовуються і в море вони фактично не виходять.

Крилаті ракети "Калібр" - що про них відомо

"Калібри" стартують як з неземних оперативно-тактичних комплексів "Іскандер", так із кораблів. І, що найнеприємніше, пуски здійснюється поза межами досяжності українських засобів знищення.

Ракета "Калібр" може летіти на відстань понад 1500 км. Для розуміння, це означає, що корабель з ними може стояти на рейді Сочі та вести вогонь по будь-якій точці України. Але у будь-якому випадку боротися з "Калібрами" - можливо.

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