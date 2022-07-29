"Наближаємо звільнення Херсона", каже місцева влада.

По Чорнобаївці в Херсонської області знову завдано удару українськими силами.

Як зазначив депутат Херсонської облради Сергій Хлань, у четвер, 28 липня, Чорнобаївку "вдруге за день "чути".

"Наближаємо звільнення Херсона!", - наголосив він.

У місцевих Telegram-каналах поширили відео вечірніх вибухів. Повідомляють про займання та звуки детонації.

Раніше вдень речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук інформував, що "в Чорнобаївці палає, в Білогорівці - димить".

Як писав УНІАН, минулої ночі в Чорнобаївці та Білогірці був знищено звичайний і польовий склад боєприпасів.

У п'ятницю, 22 липня, в Чорнобаївці також був знищений склад боєкомплекту окупантів.

Місцева влада акцентує, що зараз в Херсонській області почалася друга хвиля евакуації.

"Нова Каховка та передмістя... Зараз люди масово евакуюються після вибухів на складах окупантів", - зазначав Сергій Хлань.

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