По Чорнобаївці в Херсонської області знову завдано удару українськими силами.
Як зазначив депутат Херсонської облради Сергій Хлань, у четвер, 28 липня, Чорнобаївку "вдруге за день "чути".
"Наближаємо звільнення Херсона!", - наголосив він.
У місцевих Telegram-каналах поширили відео вечірніх вибухів. Повідомляють про займання та звуки детонації.
Раніше вдень речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук інформував, що "в Чорнобаївці палає, в Білогорівці - димить".
Як писав УНІАН, минулої ночі в Чорнобаївці та Білогірці був знищено звичайний і польовий склад боєприпасів.
У п'ятницю, 22 липня, в Чорнобаївці також був знищений склад боєкомплекту окупантів.
Місцева влада акцентує, що зараз в Херсонській області почалася друга хвиля евакуації.
"Нова Каховка та передмістя... Зараз люди масово евакуюються після вибухів на складах окупантів", - зазначав Сергій Хлань.