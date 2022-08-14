Це не тільки військові, але й представники ФСБ та слідчі з регіонів РФ.

В окупованому Херсоні досі залишається велике угрупування ворожих сил.

Про це повідомив перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський в ефірі інформаційного телемарафону, відповідаючи на питання ведучого про те, скільки російських ворожих сил все ще залишається у Херсоні.

"Насправді там дуже велике угрупування, те що відомо. Там не тільки військові, тому що в самому Херсоні у великій кількості і Росгвардія, і у великій кількості працівників ФСБ, і велика кількість поліції. Якщо спочатку вони (окупанти-УНІАН) завозили спеціалістів з "ЛДНР", то зараз там присутні слідчі з регіонів РФ у великій кількості і вони мешкають в приміщеннях, квартирах та домівках, які наші люди були вимушені залишити. В центрі Херсону велика кількість захоплених квартир, тобто їх там ще достатньо",- акцентував Соболевський.

Він зазначив, що звільнення українськими збройними силами Херсону, означатиме велику військову і політичну поразку для російських окупантів.

"Після того, як сам Херсон, а потім інші території області будуть звільнені, вони не зможуть це навіть пояснити власній (російській-УНІАН) аудиторії, чому так сталося. Тому що окупанти, вже почали номера автомобільні роздавати з номером регіону, паспорти (російські-УНІАН)намагаються нашим людям всунути. Але після того, як вони змушені будуть піти звідси, то це вже буде їхня поразка. Велика буде поразка і військова, і політична для Російської Федерації", - акцентував Соболевський.

Перший заступник голови Херсонської облради пояснив, чому на його думку окупанти продовжують підготовку до псевдореферендуму.

"Вони стільки вже стільки зробили заяв стосовно Херсонщини та так званого "референдуму", що не мають іншого виходу крім того, щоб продовжувати це шоу. Але вони (окупати-УНІАН) розуміють, що й часу у них немає на підготовку. І з населенням, як би вони його не підкупали та не примушували до того, щоб люди полюбили цей "руський мир", нічого не виходить. Тому окупанти продовжують підготовку (до псевдореферендуму-УНІАН), але розуміють, що це шоу не буде дуже масовим та буде дуже низької якості. Наскільки нам відомо, вони вже готуються, щоб з Криму завозити цих туристів та платити їм гроші, щоб вони грали роль херсонців, які прийшли на "референдум", - сказав Соболевський.

Як повідомляв УНІАН, 10 серпня віце-прем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук заявила, що у російських загарбників немає жодних перспектив успішно провести "референдум" на тимчасово окупованих територіях, попри тиск на місцеве населення. Вона вкотре закликала громадян евакуюватися.

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