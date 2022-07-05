Голова Новгород-Сіверської РВА Андрій Аникієнко оприлюднив фото обстрілів прикордонних сіл.
Як повідомляє кореспондент УНІАН, відповідні світлини він опублікував на своїй сторінці у Facebook.
"Російські окупаційні війська в черговий раз здійснили обстріл одного з населених пунктів Семенівської громади. В результаті обстрілу знищено декілька будівель та споруд. На щастя, ніхто не постраждав", - написав він.
За даними Державної прикордонної служби України, обстріли ведуться з артилерії, мінометів, стрілецької зброї, поодинокі випадки використання авіації. Тільки упродовж червня зафіксовано понад 200 обстрілів прикордонних територій Сумської та Чернігівської областей.
На Чернігівщині чотири громади - Сновська, Семенівська, Новгород-Сіверська і Городнянська - визнані такими, де ведуться бойові дії.
Раніше УНІАН вже повідомляв, що ворог може вдарити по Україні з Білорусі, зберігається загроза ракетних атак.
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