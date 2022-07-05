На Сіверському напрямку ознак створення наступального угруповання не виявлено.

Загроза ракетних ударів по Україні з території Білорусі зберігається.

Про це Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє на своїй сторінці у Facebook в оперативній інформації станом на 6:00 5 липня щодо російського вторгнення.

"На Волинському та Поліському напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала. Зберігається загроза завдання противником ракетних та авіаційних ударів з території та повітряного простору Республіки Білорусь", - йдеться у повідомленні.

На Сіверському напрямку ознак створення наступального угруповання не виявлено.

"Ворог здійснив мінометні обстріли в районах населених пунктів Мхи, Залізний Міст Чернігівської області та Шалигине Сумської області. Завдав авіаудару із вертольота Мі-24 по будівлі школи в районі населеного пункту Есмань, що на Сумщині", - додали у Генштабі.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що військовий експерт попередив про загрозу ядерного удару з території Білорусі.

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