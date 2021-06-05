На ранок 5 червня порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

За добу 4 червня в районі проведення операції Об'єднаних сил збройні формування Російської Федерації двічі порушили режим припинення вогню.

Про це йдеться у ранковому зведенні штабу ООС у Facebook.

Так, неподалік населених пунктів Піски та Новгородське ворог відкривав вогонь з мінометів 82-го калібру.

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Станом на 7 годину ранку 5 червня порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Бойових втрат серед українських захисників немає.

Разом з тим, секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов розповів, коли Україна отримає доступ до окупованого східного кордону і проведе демократичні вибори в окремих районах Донецької і Луганської областей, які наразі знаходяться під контролем російських військ. Данілов заявляє, що війна на Сході завершиться одразу, як тільки президент Росії Володимир Путін прибере російську техніку і військових з окупованих територій.

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Автор: Вікторія Гордієнко