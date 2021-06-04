Секретар РНБО заявляє, що війна на Сході завершиться одразу, як тільки президент Росії Володимир Путін прибере російську техніку і військових з окупованих територій.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов розповів, коли Україна отримає доступ до окупованого східного кордону і проведе демократичні вибори в окремих районах Донецької і Луганської областей, які наразі знаходяться під контролем російських військ.

Про це Данілов сказав в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".

"Я неодноразово казав, для того, аби зупинилася війна... на території Донецької і Луганської області треба зробити дуже просту річ - президент Путін має забрати свої війська, забрати свої бронетранспортери, танки, забрати усіх своїх військових звідти, і одразу усе це припиниться", - наголосив Данілов.

Секретар РНБО підкреслює, що у разі такого розвитку подій "Україна отримає доступ до свого кордону, проведе демократичні вибори і тоді усе стане на свої місця".

"Німці це не бачать? Французи це не бачать? Вони це бачать, вони це розуміють. Але роблять гешефт (про побудову газопроводу "Північний потік-2" - УНІАН). Ну тоді скажіть, будь ласка, шановні друзі: ми займаємося тільки бізнесом, і те, що стосується інших речей, - нас взагалі не цікавить", - резюмував Данілов.

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Нагадаємо, раніше Данілов заявив, що Німеччина і Франція мають нести відповідальність за окупацію Криму Росією. Зокрема, секретар РНБО нагадав, що у 2008 році Німеччина і Франція відмовили Україні і Грузії в наданні Плану дій щодо членства в НАТО, після чого Росія напала і захопила частини суверенних територій Грузії і України.

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Автор: Віталій Саєнко