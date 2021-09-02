Його стан лікарі оцінюють як задовільний.

На Донбасі внаслідок ворожого обстрілу отримав поранення український військовослужбовець.

Як повідомляється у вечірньому зведенні прес-центру штабу Об’єднаних сил, від початку доби зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню російсько-окупаційними військами.

"В результаті ворожого вогню один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїн перебуває у медичному закладі, стан його здоров’я – задовільний", - йдеться у зведенні.

Окупанти відкривали вогонь по позиціях українських захисників неподалік Золотого-3, Новомихайлівки та Красногорівки.

Читайте такожУкраїнські військові тренувалися відбивати ворожі авіаудари за допомогою ЗРК (відео)Вони застосовували протитанкові гранатомети, великокаліберні кулемети, стрілецьку зброю, а також міномети і артилерію.

У відповідь на обстріли українські захисники відкривали вогонь з незаборонених Мінськими домовленостями зразків озброєння.

Як раніше повідомляв УНІАН, на Донбасі 1 вересня в результаті обстрілу з боку озброєних формувань РФ один з військовослужбовців України отримав осколкове поранення. Його стан оцінюють як задовільний.

Автор: Інна Андаліцька