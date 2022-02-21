Зазначається, що в Донецьку розграбовано 56 квартир, а в Макіївці – 42.

В окупованому Донецьку та Макіївці почали грабувати квартири людей, евакуйованих до Росії.

Про щонайменше 100 випадків мародерства на території окупованого Донбасу повідомив радник очільника МВС Антон Геращенко у своєму Telegram-каналі.

Він показав пост з групи у месенджері, присвяченій темі евакуації. У ньому написано: "Повідомляється, що в Донецьку та Макіївці розграбували понад 100 квартир евакуйованих громадян".

Зазначається, що в Донецьку розграбовано 56 квартир, в Макіївці – 42. Йдеться саме про житло евакуйованих людей.

"Мародери могли бомбити квартири не навмання, а цілеспрямовано, використовуючи списки евакуйованих", – йдеться у повідомленні.

Евакуація українців з окупованого Донбасу до Росії

18 лютого ватажки "ЛДНР" оголосили про евакуацію місцевого населення, в першу чергу жінок і дітей, в Ростовську область. Для цього організували їхнє вивезення автобусами.

Путін обіцяв забезпечити їх необхідними умовами перебування і виділити по 10 тисяч рублів (понад 3 тис. грн, — УНІАН.).

Однак евакуйованих людей виявилося набагато більше, ніж розгорнутих місць у пунктах. Всім, кому не вистачило місць в укриттях, відправили в санаторії.

20 лютого очільник Міноборони України Олексій Резніков повідомив, що евакуйовані до РФ жителі ОРДЛО повертаються додому.