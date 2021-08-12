Стан здоров'я нашого бійця - середньої тяжкості.

На Донбасі внаслідок обстрілів російських окупантів зазнав поранення український військовослужбовець.

Про це йдеться у вечірньому зведенні штабу операції Об’єднаних сил.

З початку поточної доби зафіксовано два обстріли.

Так, поблизу селища Піски окупанти вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів, а неподалік Новомихайлівки - зі стрілецької зброї.

"В результаті обстрілів один військовий отримав вогнепальне поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров'я – середньої тяжкості. На обстріли російсько-окупаційних військ українські захисники відкривали вогонь у відповідь", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, минулої доби в районі проведення операції Об'єднаних сил внаслідок обстрілів загинув мирний житель і дістав вогнепальне осколкове поранення військовослужбовець.

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Автор: Віталій Саєнко