Російські обстріли українських міст на сході та півдні тривають.

На півночі російські війська вже повністю виведені з України у Білорусь та Росію. Щонайменше частина цих сил буде перекинута на схід України для боїв на Донбасі.

Про це йдеться в ранковому звіті британської розвідки.

Багатьом з цих сил буде потрібно значне поповнення, перш ніж вони будуть готові до подальшого розгортання на схід, а будь-яка масова передислокація з півночі, ймовірно, займе щонайменше тиждень.

Російські обстріли міст на сході і півдні тривають, і російські війська просунулися далі на південь від стратегічно важливого міста Ізюм, яке залишається під їхнім контролем.

Як повідомляв вранці Генштаб, росіяни, ймовірно, вербують "добровольців" на території Білорусі для боїв в Україні.

Основні зусилля російські загарбники продовжують зосереджувати на захопленні Маріуполя, веденні наступу в районі міста Ізюм, прориві оборони угруповання Об'єднаних сил на Донецькому напрямку.

У Генштабі повідомили, що ворог завершує відновлення боєздатності підрозділів Центрального військового округу в Брянській і Курській областях.

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