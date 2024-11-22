Російські окупанти на фронті ведуть наступ на "Нивах" і "шістках". Про це повідомив експерт BILD з аналізу відкритих даних Юліан Репке.
Він звернув увагу на незвичайні кадри з передової. "На одному записі четверо російських військових штурмували українські позиції під Покровськом на автомобілі ВАЗ-2106 ("шістка"). Усі вони загинули. На іншому відео в атаку пішли три автомобілі "Нива", переобладнані на військові пікапи. Їх також знищили українські дрони", - повідомив аналітик.
Перед цим Репке повідомляв, що через брак бронетехніки російські окупанти доставляють солдатів на лінію фронту на китайських гольфкарах.
"Нові кадри показують, що для просування в Україні росіяни використовують не бронетехніку, танки чи китайські машини, а цивільні "Лади"", - констатував оглядач.
Репке зазначив, що легкові автомобілі мають частково виконувати завдання, призначені для бронетехніки. "Це неймовірне завдання. Ми бачимо з українських кадрів, що це призводить до величезних втрат... Це вражаючі кадри, тому що так звана друга армія світу змушена наступати на "Ладах"", - іронізує Репке.
Війна в Україні: новини
В українській розвідці розповіли про знищення російського взводу в Запорізькій області. Окупантів ліквідували під час навчань із тактичної медицини.
Згідно з останніми даними Генштабу, від початку повномасштабного вторгнення РФ втратила на війні близько 727 250 солдатів.