Він зазначив, що це вражаючі кадри, тому що так звана друга армія світу змушена наступати на "Ладах".

Російські окупанти на фронті ведуть наступ на "Нивах" і "шістках". Про це повідомив експерт BILD з аналізу відкритих даних Юліан Репке.

Він звернув увагу на незвичайні кадри з передової. "На одному записі четверо російських військових штурмували українські позиції під Покровськом на автомобілі ВАЗ-2106 ("шістка"). Усі вони загинули. На іншому відео в атаку пішли три автомобілі "Нива", переобладнані на військові пікапи. Їх також знищили українські дрони", - повідомив аналітик.

Перед цим Репке повідомляв, що через брак бронетехніки російські окупанти доставляють солдатів на лінію фронту на китайських гольфкарах.

"Нові кадри показують, що для просування в Україні росіяни використовують не бронетехніку, танки чи китайські машини, а цивільні "Лади"", - констатував оглядач.

Репке зазначив, що легкові автомобілі мають частково виконувати завдання, призначені для бронетехніки. "Це неймовірне завдання. Ми бачимо з українських кадрів, що це призводить до величезних втрат... Це вражаючі кадри, тому що так звана друга армія світу змушена наступати на "Ладах"", - іронізує Репке.

Війна в Україні: новини

В українській розвідці розповіли про знищення російського взводу в Запорізькій області. Окупантів ліквідували під час навчань із тактичної медицини.

Згідно з останніми даними Генштабу, від початку повномасштабного вторгнення РФ втратила на війні близько 727 250 солдатів.

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