Окупанти намагались наступати на Мар’їнському, Бахмутському, Куп’янському, Авдіївському, Херсонському та Запорізькому напрямках.

Протягом минулої доби, 5 січня, відбулося 62 бойових зіткнення між Силами оборона та російськими загарбниками на фронті.

Як повідомляє Генштаб у ранковому зведенні, на Куп’янському напрямку ЗСУ відбили 7 атак ворога в районі населеного пункту Синьківка Харківської області.

"На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 3 атаки противника біля Кліщіївки та Андріївки Донецької області. На Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи окупантам значних втрат", - додали у відомстві.

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Як зазначається, українські захисники відбили 4 атаки окупантів в районах Новобахмутівки, Авдіївки та ще 17 атак поблизу Первомайського та Невельського Донецької області.

Водночас на Мар’їнському напрямку ЗСУ продовжують стримувати ворога біля Мар’їнки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області, де противник здійснив 15 безуспішних атак.

"На Запорізькому напрямку українські воїни відбили атаку противника в районі Роботиного Запорізької області. На Херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують заходи із розширення плацдарму. Незважаючи на значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Зокрема, протягом минулої доби противник здійснив 13 безуспішних штурмових дій". - розповіли у Генштабі.

Війна в Україні - останні новини

За даними ISW, окупаційні війська у найближчі тижні можуть активізувати зусилля із захоплення Куп'янська Харківської області.

Як писав The Telegraph, Україна готується до відновлення російського наступу поблизу Харкова, оскільки РФ посилює бомбардування регіону.

Водночас загальні втрати Росії вже зросли до 363 070 осіб.

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