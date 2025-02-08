Ворожа піхота здійснила десантування з бронемашин і її добили скидами з дронів та артилерією.

ЗСУ знищили російську колону з танків та БМП, що йшла на прорив української оборони на Харківщині.

Як повідомили у 3-й Окремій штурмовій бригаді, ворог силами "елітної" кантемирівської 4-ї танкової дивізії 1-ї танкової армії РФ здійснив спробу прориву в районі населених пунктів Першотравневе та Вишневе.

"Росіяни спробували піти на штурм колоною танків та БМП за участю багі. Потрапивши під удари артилерії противник втратив перші 2 БМП ще на переправі – техніка втопилася. В роботу вступили сили БПЛА – FPV-дрони бригади, які завдали ударів по ходу руху ворожої колони. Піхота позапланово здійснила десантування з бронемашин і її добили скидами з дронів та артилерією. Епічний штурм окупантів закінчився знищенням БРЕМ, яку пригнали евакуювати "потопельників", - інформують у бригаді.

Зазначається, що у підсумку було знищено 10 одиниць ворожої бронетехнік, 10 окупантів ліквідовано, ще 10 – поранено.

3-я ОМБР оприлюднила відео відбиття штурму.

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Наприкінці січня на Покровському напрямку танк Leopard 2A4 знищив російську колону бронетехніки. Ворожа колона рухалася польовою дорогою біля лісосмуги, де і потрапила в засідку, влаштовану екіпажем "Леопарда" зі складу 33-ї окремої механізованої бригади.

Танк, маневруючи, бив прямою наводкою з-під прикриття будинків селища, до якого і намагався штурмом на бронемашинах прорватись противник. За підсумками бою було підбито щонайменше п'ять ворожих бронемашин, деякі з них отримали по кілька влучань. Було знищено усю колону окупантів разом з десантом.

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