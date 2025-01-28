Ворог сунув колоною у складі щонайменше п'яти броньованих машин.

На Покровському напрямку танк Leopard 2A4 знищив російську колону бронетехніки. Про це повідомляє офіційний телеграм-канал оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця".

Зазначається, що ворожа колона рухалася польовою дорогою біля лісосмуги, де і потрапила в засідку, влаштовану екіпажем "Леопарда" зі складу 33-ї окремої механізованої бригади.

"Наш танк, маневруючи, бив прямою наводкою з-під прикриття будинків селища, до якого і намагався штурмом на бронемашинах прорватись противник", – йдеться у повідомленні.

За підсумками бою було підбито щонайменше п'ять ворожих бронемашин, деякі з них отримали по кілька влучань. Зазначається, що усю колону разом з десантом було знищено.

Війна в Україні: останні новини

Як писав УНІАН, у міській забудові Часового Яру і Торецька на Донеччині тривають вуличні бої з російськими окупантами. Ворог за підтримки артилерії продовжує штурмувати позиції на Краматорському і Торецькому напрямках.

Також ми розповідали, що на Покровському напрямку росіяни зробили акцент на FPV-скидах. Окупанти дистанційно мінують логістичні шляхи Збройних сил України.

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