Літак знищив підрозділ Херсонської зенітної ракетної бригади повітряного командування "Південь".

Сьогодні на Херсонщині захисники України "відмінусовали" ще один ворожий літак. Було ліквідовано російський штурмовик Су-25.

Про це повідомило повітряне командування "Південь".

"10 жовтня, близько 14.30, на Херсонщині підрозділом Херсонської зенітної ракетної бригади повітряного командування "Південь" знищено російський штурмовик Су-25", - йдеться у повідомленні.

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Війна в Україні: головне за 10 жовтня

Як повідомляв УНІАН, вранці 10 жовтня Росія здійснила атаки на низку областей України. Зокрема, вибухи було чутно у Вінницькій, Львівській, Кіровоградській, Миколаївській, Полтавській, Тернопільській, Житомирській, Київській областях. Зафіксовані влучання по об'єктах критичної інфраструктури.

Як зазначили в Генштабі Збройних сил Україні, Російська Федерація використала 84 крилатих ракети, 24 безпілотних літальних апарати, з них 13 - іранські "Шахід-136". Українські бійці знищили 56 цілей. Серед них 43 крилатих ракети та 13 БПЛА (з них 10 типу "камікадзе").

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