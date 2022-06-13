Окупанти на Херсонщині дуже нервують.

Російським окупантам на Херсонщині не вдалося створити картинку підтримки їх місцевим населенням.

Про це під час всеукраїнського телемарафону заявив перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський.

"Окупанти дуже нервують. Все, що вони намагалися робити на Херсонщині, абсолютно все – у них нічого не вийшло. Задіяти місцеве самоврядування, в тому числі, депутатів обласної ради, для того, щоб зробити картинку привітання цих орків на Херсонщині, не вийшло. Обласна рада ухвалила декілька звернень і про збройний спротив окупантам, і про невизнання будь-яких референдумів. Так само зробило і місцеве самоврядування наше, більшість голів громад підтримали нашу позицію", - сказав Соболевський.

За його словами, росіяни не отримали підтримки населення – тисячні мітинги є підтвердженням справжнього ставлення херсонців до вторгнення російських військ.

"Вони не отримали необхідну їм кількість зрадників для того, щоб провести референдум – їм потрібна була значна кількість людей, які зроблять картинку, щоб відкрити дільниці… Вони не отримали підтримку бізнесу під час запровадження так званої рубльової зони. Тому і ці компроміси бівалютної системи, і зараз більшість підприємців не виконують вимогу встановити цінники в рублях, до останнього намагаються цього уникнути. Вони не отримали жодної підтримки під час роздачі паспортів. У них не вистачає людей навіть для картинки", - наголосив заступник голови облради.

Як повідомляв УНІАН, жителі Херсонщини на святкуванні "Дня Росії" увімкнули гімн України.