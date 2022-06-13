Херсонці вмикали на вулицях гімн України.

Жителі Херсонщини проігнорували святкування "Дня Росії". На заході окупантів зі зброєю було більше, ніж глядачів.

Про це повідомляє ОК "Південь".

"Жителі Херсонщини проігнорували святкування "Дня Росії", навіть попри спроби підкупу продуктовими наборами. У своїх звичаях рашисти привезли заангажовану публіку, якою намагалися створити ілюзію народного гуляння і підтримки для пропагандистських ЗМІ. Але старання були марні - на їх недосвяті охоронців зі зброєю було більше, ніж глядачів", - йдеться в повідомленні.

Херсонці вмикали на вулицях гімн України, розвішували жовто-сині стрічки, мотиваційні листівки та всюди наносили патріотичні графіті.

"День Росії" в Херсоні:

Жителі окупованих Херсона і Каховки в черговий раз показали, що не мають наміру миритися з новою реальністю. 12 червня на вулицях окупованих міст з'явилися синьо-жовті стрічки та патріотичні написи, а також звернення на адресу голови окупаційної адміністрації Херсона Володимира Сальдо.

Вас також можуть зацікавити новини: