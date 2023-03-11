До одного з населених пунктів заборонено в'їзд громадян без окупаційної реєстрації.

У Володимирівці на тимчасово окупованій росіянами Донеччині місцевим мешканцям заборонено пересуватися вулицями.

Про це йдеться у зведенні Генштабу Збройних сил України. Зазначається, що в окремих населених пунктах захопленої території Донецької області російські окупанти продовжують чинити тиск на місцевих жителів.

"Так, зокрема, у Володимирівці повністю заборонено в’їзд громадянам без реєстрації", - розповіли у Генштабі.

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Крім того, загарбники встановили блокпости та заборонили місцевим жителям пересування вулицями.

Війна в Україна - російська окупація

Росіяни на окупованих територіях обмежують в правах українських громадян. Як повідомляв УНІАН, з 1 березня там набув чинності "закон", згідно з яким соціальні виплати та пенсії можуть отримувати тільки особи з російським громадянством, також забороняється обіг гривні. Це позбавило місцеве населення українських виплат.

Також загарбники відмовляються виплачувати зарплати українцям без російського паспорта на окупованій частині Запорізької області. Крім того, росіяни змушують людей здійснювати розрахунки виключно через картки російських банків.

Примусову паспортизацію російські окупанти посилили і в Мелітополі, тепер там отримати медичну допомогу без паспорта РФ неможливо. На окупованій частині Херсонщини загарбники погрожують виселеннями всім місцевим мешканцям, які не отримали російські паспорти.

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