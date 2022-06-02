Не обійшлося і без радянських пісень та російських мультфільмів.

На Херсонщині рашисти вирішили створити чергову картинку для пропагандистського телебачення РФ. 1 червня, у День захисту дітей, росіяни влаштували "свято" під дулами автоматів.

Про це йдеться у новому сюжеті ТСН.

До Дня захисту дітей окупанти зібрали малечу у місцевому парку. Там на дітей чекали аніматори та "розваги": караоке під радянські пісні та перегляд російських мультиків. Все це проходило у супроводі озброєних рашистів. Діти могли бавитися тільки під контролем та дулами автоматів.

Окрім цього окупанти запропонували дітям безкоштовну екскурсію в краєзнавчий музей, з якого до цього рашисти вже вивезли усі цінні експонати. Навіть там дітей супроводжували озброєні бойовики.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що РФ не дала вивезти "зеленим коридором" з Херсонщини жодної дитини. Коли окупант не надав гуманітарного коридору на вивезення дорослих, влада намагалася вивезти інтернати, однак безрезультатно.

Вас також можуть зацікавити новини: