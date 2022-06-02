У Херсонській області окупаційні сили не дозволили організувати "зелений коридор" навіть для вивезення дітей.
Про це розповів очільник Херсонської ОВА Геннадій Лагута в інтерв'ю "Новини Приазов'я".
"Коли окупант не надав жодного гуманітарного коридору на вивезення дорослих, ми робили велику роботу, аби вивезти інтернати. Знаю точно й можу відповідально заявити: там не дали вивезти жодної дитини з Херсонської області. Навіть для діточок не дали", - повідомив він.
За словами Лагути, є інформація, що зараз надзвичайно важка ситуація в Олешківському інтернаті.
"Там дітям потрібен особливий догляд, бо вони з інвалідністю. Про херсонські інтернати, про новокаховський, каховський (є інформація - УНІАН), але от про вивезення таких дітей - можливо, просто не знаю, можливо, це відбувалося вночі в напрямку Криму", - зазначив очільник області.
Спроби домовитися про вивезення цих дітей поки безуспішні.
Як повідомляв УНІАН, у своєму відеозверненні президент Володимир Зеленський розповів, що Росія вивозить українців на свою територію, аби вони забули про Україну й не могли повернутися.
"Силою вивозить і дорослих, і дітей. Це один із найбільш підлих російських воєнних злочинів. Загалом зараз вивезено понад 200 тисяч українських дітей. Це й сироти з дитячих будинків. І діти з батьками. І діти, розлучені зі своїми родинами", - розповів він.
Раніше президент Російської Федерації Володимир Путін підписав указ про спрощений порядок прийому в російське громадянство дітей-сиріт з України, зокрема, з окупованих територій.