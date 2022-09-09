На Херсонщині нейтралізовано російського агента, який отримав завдання встановити місцезнаходження позицій ЗСУ та підірвав частину боєкомплекту.
Про це повідомила Служба безпеки України.
За вчинення диверсії окупанти обіцяли своєму поплічнику "винагороду" у розмірі 30 тис. грн.
Встановлено, що зрадником виявився рецидивіст, який неодноразово був засуджений за вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, у тому числі за вбивство.
У поле зору агресора чоловік потрапив через свої проросійські погляди, які висловлював серед оточуючих, зокрема у кримінальних колах.
Під час затримання у зловмисника виявлено мобільний телефон, який містить контакт встановленого співробітника спецслужб РФ.
Затриманому повідомлено про підозру у державній зраді, вчинену в умовах воєнного стану, та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Раніше УНІАН вже повідомляв, що СБУ затримала російського агента, який "наводив" ракетні удари по школах Миколаєва.