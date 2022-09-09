За вчинення диверсії окупанти обіцяли своєму поплічнику 30 тисяч гривень.

На Херсонщині нейтралізовано російського агента, який отримав завдання встановити місцезнаходження позицій ЗСУ та підірвав частину боєкомплекту.

Про це повідомила Служба безпеки України.

За вчинення диверсії окупанти обіцяли своєму поплічнику "винагороду" у розмірі 30 тис. грн.

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Встановлено, що зрадником виявився рецидивіст, який неодноразово був засуджений за вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, у тому числі за вбивство.

У поле зору агресора чоловік потрапив через свої проросійські погляди, які висловлював серед оточуючих, зокрема у кримінальних колах.

Під час затримання у зловмисника виявлено мобільний телефон, який містить контакт встановленого співробітника спецслужб РФ.

Затриманому повідомлено про підозру у державній зраді, вчинену в умовах воєнного стану, та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що СБУ затримала російського агента, який "наводив" ракетні удари по школах Миколаєва.

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