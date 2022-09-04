Проводиться обшуки та тотальна перевірка документів і автотранспорту, а вчителів намагаються примусити працювати в школах за російською програмою навчання.

Окупанти на Херсонщині значно посилили проведення фільтраційних заходів, шукають українські сили супротиву та залякують вчителів.

Про це повідомив перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський під час інформаційного телемарафону.

"Дуже жорсткіше сьогодні поводяться окупанти з нашим населенням. Фільтраційні заходи дуже такі жорсткі, і перевірка документів, обшуки - все це триває. Вони шукають партизан, шукають осередки супротиву, шукають людей, які допомагають ЗСУ тай й взагалі, не погоджуються фактично інтегруватися до "руського миру", тиск на цих людей посилюється",- акцентував Соболевський.

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Він зазначив щодо подробиць про те, яким чином окупанти проводять фільтраційні заходи у невеликих населених пунктах тимчасово окупованої Херсонської області.

"Якщо мова йде про невеликі населені пункти, його вони фактично закривають повністю. Приїжджає велика кількість Росгвардійців з ФСБшниками і перевіряють кожну машину на в’їзд - виїзд, вони не зупиняють рух, але перевіряють все. І вони фактично проходять всі домоволодіння, перевіряють документи у людей, які там знаходяться. Якщо людина не зареєстрована за цією адресою, то це окрема велика увага до цієї людини, з якого часу вона там перебуває. Вони можуть допитувати на місці або забирати з собою цю людину",- пояснив Соболевський.

Він додав, що окупанти ретельно перевіряють документи на автотранспорт та можуть взагалі його відібрати.

"Перевіряють смартфони, комп’ютерну техніку і дуже ретельно вони перевіряють транспортні засоби та документи на них. Якщо на транспортний засіб немає документів, то вони його "вилучають" потім, це фактично така форма пограбування насправді. Їм (окупантам-УНІАН) байдуже, що за нашим законодавством довіреність необов’язкова для керування автотранспортним засобом",- сказав Соболевський.

Перший заступник голови Херсонської облради зауважив, щодо алгоритму дій окупантів у великих містах, зокрема, Херсоні.

"Якщо мова йде про великі міста, то фактично вони не ходять тотально і не беруть райони. Але кількість обшуків, які вони проводять, якщо мова йде про Херсон, то вона значно збільшилась за останні дні. Алгоритм такий же, насправді, вони ті ж самі питання задають, ті ж самі документи перевіряють Крім того, перевіряють гаражні кооперативи, там тотально перевіряють все, вони шукають схрони зі зброєю, так само перевіряють автотранспортні засоби",-підкреслив Соболевський.

Він зазначив, що також окупанти посилюють тиск на українських педагогів, які не хочуть працювати в школах за російською програмою навчання.

"Останні дні посилився тиск на наших педагогів, які не вийшли до шкіл, які вони запустили за російською програмою. У них там значний недобір по вчителям і вони не можуть зробити таку гарну картинку, як намагалися. Тому тиск на людей наших посилився і вони їх примушують до того, щоб вони все ж таки виходили в ці школи і працювали...Вони (окупанти-УНІАН) говорять про те, що якщо люди не будуть працювати, то вони можуть підозрювати, що ця людина співпрацює з СБУ і є агентом СБУ, і будуть великі проблеми у цієї людини…Безумовно на людину це дуже так впливає, тому що сьогодні захисту немає ніякого на Херсонщині для наших людей і єдина можливість забезпечити свою особисту безпеку - це прийняти рішення на евакуацію",- акцентував Соболевський.

Як повідомляв УНІАН, 3 вересня віце-прем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук повідомила, що за останній тиждень спостерігається збільшення кількості людей, які виїжджають з непідконтрольних територій.

Вона закликала мешканців окупованих територій евакуюватися та нагадала про відповідальність за участь у "референдумах" окупантів.

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