Він помер від вогнепального поранення.

На кордоні з Білоруссю на спостережному посту поблизу села Тур на Ратнівщині під час виконання бойового завдання загинув військовослужбовець тероборони Волині Сергій Панасюк.

Про це повідомив "Суспільному" речник бригади Сергій Хомінський. За його словами, чоловік загинув на світанку. Наразі встановлюються обставини його смерті.

"Слідство ведуть правоохоронні органи, також проводиться службове розслідування відповідними підрозділами бригади", – сказав Хомінський

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Водночас інспекторка сектору комунікації Нацполіції області Марина Балдич уточнила, що постріли точно здійснювались не з боку Білорусі. За фактом загибелі військового відомості внесено до ЄРДР за статтею про умисне вбивство.

Як відомо, про інцидент Telegram-канали повідомляли ще в ніч проти 26 лютого. Тоді писали, що він загинув від вогнепального поранення внаслідок перестрілки, яка сталась близько 5 ранку 25 лютого.

Сергій Панасюк - що відомо

Панасюку було 33 роки, у нього залишились донька та син. Загиблий військовослужбовець раніше був учасником АТО. Він подався до тероборони ще у перші дні повномасштабної війни. Панасюк був командиром стрілецького загону.

Прощання з молодшим сержантом відбулось 26 лютого в селі Сільце Ратнівської громади.

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