Ця гаубиця завдавала ударів по мирним українцям, які мешкають на правому березі Дніпра.

Сили оборони півдня України оприлюднили відео, на якому зафіксовано як вони феєрично знищили на лівобережжі гаубицю російських загарбників.

Зазначається, що причепну 152-мм гаубицю ворога, відому як "Мста-Б", Сили оборони півдня влучно знищили на лівому березі Дніпра.

"Ще на одну вбивчу гармату менше. З таких влучань і складається та сама контрбатарейна боротьба: коли у них десь є "Мста", працює наша По-Мста! За кожного мирного мешканця Херсонщини, яких обстрілюють окупанти, помстимося!", - наголошують українські захисники.

Війна в Україні - ситуація на півдні

Як раніше повідомляв УНІАН, підрозділи Національної гвардії у взаємодії із Збройними силами України знищили до роти російських загарбників і просунулись на Мелітопольському напрямку. Нещодавно ЗСУ звільнили село Роботине у Запорізькій області. ЗСУ рухаються південно-східніше цього населеного пункту.

Українські військові прорвали ділянку основної лінії оборони Росії на південному фронті.

Впродовж минулої доби на південній ділянці фронту українські військові ліквідували ще понад 40 окупантів та близько 15 одиниць російської техніки й озброєння.

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