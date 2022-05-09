Внаслідок ворожих обстрілів в Сєвєродонецьку загинула жінка, а у Білогорівці – два закарпатських волонтери.

Російські окупанти вбили трьох цивільних на Луганщині.

Про це у своєму Telegram повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

За його словами, росіяни практично не зупиняють вогонь по мирних мешканцях та їх оселям.

"8 травня 24 рази вони цілили по населенню Луганщини. У Сєвєродонецьку загинула жінка. У Білогорівці – два закарпатських волонтери. Серед постраждалих в Білогорівці, звісно, є діти. Як і поранену дитину з Привілля, їх госпіталізовано до Дніпра", - повідомив він.

Гайдай також наголосив, що ворог продовжує нищити промисловість та об’єкти критичної інфраструктури. Зокрема, напередодні ввечері втретє снарядами влучив в нафтопереробний завод, а протягом дня росіяни зруйнували потужності Попаснянського водоканалу, які ще функціонували. Тепер, за його словами, води не буде ні в містах і селах, підконтрольних Уряду України, ні в окупованих у 2014 році.

Як писав УНІАН, ворог продовжує інтенсивні обстріли Луганщини у спробах вийти на адміністративні кордони області.

Зокрема, 8 травня в результаті чергового авіаудару росіян по Луганській області знеструмлені Лисичанськ і Сєвєродонецьк.

7 травня вороги скинули авіабомбу на школу в селі Білогорівка Луганської області, в підвалі якої ховалися близько 90 осіб. За попередніми даними влади, внаслідок ворожої атаки загинули 60 осіб.

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