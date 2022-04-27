БПЛА такого типу представлений на міжнародній виставці озброєння у 2019 році, а в березні 2022 року російські окупанти вперше здійснили бойове застосування даного безпілотника на Київщині.

Українські військові на Луганщині збили ворожий безпілотник "Куб-БЛА".

Про це повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.

"Це російський високоточний ударний безпілотний літальний апарат "Куб-БЛА". Як зазначають російські пропагандисти, перевагами комплексу є прихований запуск, висока точність бомбометання, безшумність та простота у користуванні. Але саме такий "аналогов-нєт" успішно вчора "дезорієнтували" фахівці радіоелектронної боротьби та декількома влучними пострілами зі стрілецької зброї збили піхотинці на Луганщині", - йдеться у повідомленні.

У Генштабі зазначили, що БПЛА такого типу був представлений на міжнародній виставці озброєння у 2019 році. А в березні 2022 року російські окупанти вперше здійснили бойове застосування даного безпілотника на Київщині.

Нагадаємо, як пише Reuters, Росія може дозволити собі вести тривалу війну, наступні тижні критичні.

Раніше УНІАН писав, що відомо про фосфорні боєприпаси, якими Росія бомбить Україну.

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