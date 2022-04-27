Багато російських підрозділів виснажені, а деякі працюють із втратами особового складу до 30%.

На переговорах у Німеччині на авіабазі Рамштайн США заявляють, що світ активізувався проти вторгнення Росії.

Про це пише Reuters.

Генерал армії США Марк Міллі попередив, що Україні потрібна додаткова допомога в галузі безпеки, щоб допомогти захисту проти потенційно вирішального російського наступу на сході.

За його словами, найближчі тижні будуть "критичними".

"Час не на боці України", - сказав Міллі під час виступу за закритими дверима. "Результат цієї битви, прямо тут, сьогодні, залежить від людей у ​​цій кімнаті. Українці будуть битися. Ми повинні переконатися, що у них є засоби для боротьби", - додав він.

Американські офіційні особи, висловлюючись на умовах анонімності, оцінюють, що Росія буде сильно покладатися на артилерійські удари, намагаючись завдати удару по українських позиціях, оскільки Москва рухається сухопутними військами з кількох напрямків, щоб спробувати охопити та знищити значну частину українських військових.

Але Сполучені Штати також оцінюють, що багато російських підрозділів виснажені, а деякі працюють із втратами особового складу до 30% – рівень, який американські військові вважають занадто високим, щоб продовжувати боротьбу, кажуть чиновники.

За словами американських офіційних осіб, Росія все ще володіє передовими можливостями та більшою чисельністю сил і продемонструвала готовність продовжувати відправляти в бій солдатів і підрозділи.

Москва також може економічно дозволити собі вести тривалу війну в Україні, незважаючи на західні санкції, вважають експерти та економісти.

Зі свого боку, Україна може похвалитися високим моральним духом, творчою та адаптивною тактикою бою та місцевими знаннями місцевості, а також озброєнням та розвідкою від Сполучених Штатів та їхніх союзників.

"У них точно є шанс на боротьбу", - сказав військовий чиновник США на умовах анонімності.

Раніше Міністерство оборони США створило центр управління для координації постачання та оптимізації доставки військової допомоги Україні у німецькому Штутгарті, в зоні відповідальності Європейського командування США.

До центру управління, поряд із персоналом США, входять співробітники з 15 інших країн.

Цей центр управління також керуватиме мережею з більш ніж 40 країн-партнерів та союзників, які зустрілися у Німеччині раніше у вівторок на авіабазі "Рамштайн" та надають допомогу Україні.

Нова група союзників збиратиметься регулярно раз на місяць, заявив міністр оборони США Ллойд Остін.

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