Спецпризначенці Національної гвардії України посадили ворожий дрон і знищили завдяки йому окупантів. У безпілотнику знайшли відомості про розташування диверсійно-розвідувальної групи противника, після цього наші військові вручили їм "квитки на концерт Кобзона".
Про це на своїй сторінці в Telegram розповів радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко.
Так, нацгвардійці виконували бойові завдання і помітили ворожий дрон. Безпілотник був успішно посаджений. Ворог використовував його для повітряної розвідки, ударів і коригування вогню по позиціях захисників України.
"Спецназівці перевірили дані, які містив дрон, і визначили місце його запуску і наявність поблизу диверсійно-розвідувальної групи противника. Саме завдяки цій інформації, група противника була знищена на місці свого розташування", - вказав Геращенко.
Раніше УНІАН вже повідомляв, що захисники України знищили вже близько 22,1 тис. окупантів.