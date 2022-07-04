Голова ОВА вважає, що ресурсів, які можна перекинути зі сходу на південь після захоплення Лисичанську у росіян майже не лишилося.

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім заявив, що у Росії були плани захопити південь України та вихід до Чорного моря були з самого початку повномасштабного вторгнення, але це в них не вийшло.

Як заявив він під час телемарафону "UAразом", українські захисники готові до будь-яких сценаріїв розвитку подій.

"Ми завжди готуємося до всіх можливих сценаріїв. І плани захопити південь України та вихід до Чорного моря були з самого початку, але це в них не вийшло. Я вважаю, що вони втратили цю можливість та потенціал і зараз це їм буде зробити набагато складніше. Станом на зараз сконцентровані сили росіян на сході нашої країни, там ідуть дуже тяжкі бої. А на нашому напрямку, навпаки, ЗСУ мають тактичну перевагу. Тому ми готуємося, але ми готуємося також до наступальних дій", — зазначив Віталій Кім.

Голова ОВА вважає, що ресурсів, які можна перекинути зі сходу на південь після захоплення Лисичанську у росіян майже не лишилося.

"На скільки я знаю, у них (росіян - ред) там нічого не залишається після тих штурмів, тому і перекидати багато що немає. Наша перевага - люди. Наші ЗСУ набагато вправніші. І хоча у нас немає переваги для наступальних дій, використовуючи військову хитрість, наші військові працюють активно на захист", - зазначив Кім.

Разом з тим, за словами Кіма, на Миколаївщині через воєнні дії постраждали 6200 об'єктів - вони або зруйновані повністю, або частково пошкоджені.

"Станом на зараз 12 підприємств-гігантів Миколаївщини не працюють через часткове чи повне знищення - це дуже відчутно. Але є підприємства, які працюють навіть у таких складних умовах", - розказав очільник ОВА.

Щодо ситуації на Херсонщині, то за словами Кіма, там усе горить, ЗСУ плідно працюють над винищенням окупантів.

"Горять рашистські склади боєприпасів. Тривають бої. Більше сказати не можу, щоб не зашкодити ЗСУ", - зазначив він.

Нагадаємо, за даними СБУ, під час спецоперації у Миколаївській області затримано 3 глибоко законспірованих ворожих агентів. Вони розвідували бойові позиції та переміщення підрозділів ЗСУ, а також геолокації стратегічних об’єктів критичної інфраструктури в регіоні. Для маскування злочинних дій зловмисники залучали своїх близьких родичів та інших місцевих жителів як інформаторів.

Як писав УНІАН, 2 липня вранці російські військові завдали чергового ракетного удару по Миколаєву, випустивши щонайменше сім ракет.

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