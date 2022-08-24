Окупанти намагалися покращити своє тактичне положення у напрямках населених пунктів Соледар, Бахмутське та Кодема, але отримали відсіч і ретирувалися.

На Слов'янському напрямку російські окупанти здійснили невдалу спробу наступу у напрямку Нової Дмитрівки.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні.

Зазначається, що на Волинському, Поліському та Сіверському напрямках обстановка залишається без суттєвих змін. На останньому противник обстріляв зі ствольної артилерії райони населених пунктів Товстодубове, Шевченкове та Запсілля Сумської області.

На Харківському напрямку ворог здійснював обстріли зі ствольної та реактивної артилерії районів Харкова, Світличного, Слатиного, Руських Тишків та ще 20 населених пунктів; задіяв авіацію для ударів біля Верхнього Салтова, Пришиба, Рубіжного та Одноробівки.

"На Слов'янському напрямку вогнем ствольної та реактивної артилерії противник впливав на райони Слов'янська, Долини, Бражківки, Богородичного, Краснопілля, Костянтинівки та Дібрівного. Здійснив невдалу спробу наступу у напрямку Нової Дмитрівки", - йдеться у повідомленні.

На Краматорському напрямку зафіксовано артилерійські обстріли поблизу Сіверська, Григорівки, Спірного, Івано-Дар'ївки та Верхньокам'янського.

На Бахмутському напрямку обстрілів зі ствольної та реактивної артилерії противника зазнали райони населених пунктів Костянтинівка, Бахмут, Соледар, Весела Долина, Бахмутське, Майорськ, Шуми, Зайцеве, Васюківка, Кодема, Білогорівка та Яковлівка. Ударами авіації окупанти намагалися зруйнувати важливі об'єкти в районах міст Соледар та Бахмут.

Окупанти намагалися покращити тактичне положення у напрямках населених пунктів Соледар, Бахмутське та Кодема: вони отримали відсіч та ретирувалися, додали в Генштабі.

Війна в Україні: актуальні дані

Станом на 24 серпня 2022 року Генштаб ЗСУ заявив, що російські окупанти зазнали втрат на всіх напрямках, де тривають бойові дії.

На Південнобузькому напрямку противник продовжував зосереджувати зусилля на утриманні зайнятих районів та сковуванні дій Сил оборони.

Задіяв ствольну та реактивну артилерію для обстрілів районів населених пунктів Степова Долина, Нова Зоря, Таврійське, Засілля, Новомиколаївка, Широке, Кобзарці, Партизанське, Лозове, Біла Криниця, Добрянка, Осокорівка, Потьомкине та Трудолюбівка. Завдав авіаційних ударів біля Потьомкиного та Лозового. Вів повітряну розвідку БпЛА в районах населених пунктів Сухий Ставок та Велике Артакове.

У Генштабі також наголосили, що корабельне угруповання противника в акваторіях Чорного та Азовського морів основні зусилля зосереджує на блокуванні цивільного судноплавства в північно-західній частині Чорного моря та ураженні військових об’єктів і елементів інфраструктури в глибині території України.

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