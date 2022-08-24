Тим часом, на Південнобузькому напрямку противник продовжує зосереджувати зусилля на утриманні зайнятих позицій.

Російські окупанти зазнають втрат на всіх напрямках, де тривають бойові дії.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Генштаб ЗСУ.

"Російські окупанти зазнають втрат на всіх напрямках, де тривають бойові дії", - йдеться у повідомленні.

Тим часом, на Південнобузькому напрямку противник продовжує зосереджувати зусилля на утриманні зайнятих районів та сковуванні дій Сил оборони.

"Задіяв ствольну та реактивну артилерію для обстрілів районів населених пунктів Степова Долина, Нова Зоря, Таврійське, Засілля, Новомиколаївка, Широке, Кобзарці, Партизанське, Лозове, Біла Криниця, Добрянка, Осокорівка, Потьомкине та Трудолюбівка. Завдав авіаційних ударів біля Потьомкиного та Лозового. Вів повітряну розвідку БпЛА в районах населених пунктів Сухий Ставок та Велике Артакове", - йдеться у повідомленні.

У Генштабі також наголосили, що корабельне угруповання противника в акваторіях Чорного та Азовського морів основні зусилля зосереджує на блокуванні цивільного судноплавства в північно-західній частині Чорного моря та ураженні військових об’єктів і елементів інфраструктури в глибині території України.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що військові Білорусі посилено охороняють кордон з Україною в Брестській та Гомельській областях.

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