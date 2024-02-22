Зокрема, знищено 4 танки, 14 ББМ, 6 артсистем, 1 РСЗВ, 1 ПТРК, 20 автомобілів противника.

За минулу добу на Таврійському напрямку було знищено 515 російських окупантів та 46 одиниць їхньої техніки. Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

За його словами, в операційній зоні ОСУВ "Таврія" росіяни зосереджують основну активність на Донеччині. Як зазначив командувач, на Авдіївському напрямку наші захисники й захисниці за минулу добу відбили 19 атак противника в районах населених пунктів Степове, Ласточкине, Сєверне, Первомайське та Невельське.

"Ворог перегруповується, зазнавши величезних втрат під час авдіївської операції, підтягує резерви, знову активно задіює авіацію. Але й наші війська зміцнюють ешелоновану оборону, посилюються додатковими підрозділами, створюють нові вогневі позиції. На Мар’їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки", - повідомив Тарнавський.

На Запорізькому напрямку, за його словами, українські воїни відбили 8 атак противника в районі Роботино, де росіяни намагаються проводити наступальні дії малими штурмовими групами, знову залучаючи квадроцикли. За добу 21 лютого було знищено й пошкоджено три російські квадроцикли.

"Загальні втрати ворога становлять: у живій силі - 515 осіб, в озброєнні та військовій техніці - 46 одиниць (не враховуючи БпЛА). Зокрема, це 4 танки, 14 ББМ, 6 артсистем, 1 РСЗВ, 1 ПТРК, 20 автомобілів. Нейтралізовано або збито 328 БпЛА різних типів. Також Сили оборони України знищили 5 складів боєприпасів ворога. Загалом по операційній зоні ОСУВ "Таврія" агресор завдав 37 авіаударів, вчинив 42 бойових зіткнення та 1270 артобстрілів, 90 разів застосовував дрони-камікадзе", - поінформував командувач.

Ситуація на фронті - останні новини

Росіяни просунулись на фронті і захопили населений пункт. За даними ISW, російські окупанти захопили невелике селище Побєда, яке розташовано на південний захід від Донецька.

Українська сторона поки не коментувала можливе захоплення населеного пункту.

Також УНІАН повідомляв, що ЗСУ порадували значними втратами Росії. Так, минулої доби, 21 лютого, Збройні сили України ліквідували ще 1160 російських окупантів на фронті. Таким чином, загальні втрати Росії у війні виросли до 407 240 осіб.

Крім того, було знищено значну кількість ворожої техніки.

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