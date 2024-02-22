Як зазначається, далі ворог може спробувати просуватись на одному з двох напрямків.

Російські окупанти захопили невелике селище Побєда, яке розташовано на південний захід від Донецька.

Про це повідомляє ISW з посиланням на геолокаційні кадри від 21 лютого. На них видно, як росіяни піднімають свій прапор над черговими "звільненими" руїнами. Українська сторона поки не коментувала можливе захоплення населеного пункту.

Російські та деякі українські джерела стверджували, що ЗСУ відступили від Побєди 20 лютого. Водночас співрозмовники з РФ заявляли, що 225-й гвардійський мотострілецький полк захопив населений пункт після того, як витіснив Сили оборони з їхніх позицій у селищі.

Відео дня

За словами російських мілблогерів, українські війська відійшли на позиції на пагорбах на захід від Побєди. Передбачається, що тепер загарбники можуть піти в напрямку Костянтинівки або Георгіївки.

Аналітики пояснили, що захоплення селища дозволило окупантам перерізати трасу O0532, яка йде від нещодавно захопленої Мар’їнки через Побєду у бік Костянтинівки. Якщо ворог обере цей напрямок, то зможе просуватись дорогою.

На думку деяких мілблогерів з РФ, захоплення селища дозволить окупаційній армії продовжити наступ на Вугледарському напрямку й перехопити наземні лінії зв’язку ЗСУ, які ведуть до міста. Також стверджується, що росіяни просунулись на південну околицю Красногорівки, але ISW не знайшов цьому доказів.

Інформацію про захоплення Побєди підтверджує і експерт BILD з аналізу відкритих даних Юліан Рьопке. Він вивчив відеозаписи з місця боїв та зіставив їх із картою місцевості.

Війна в Україні - останні новини

На думку аналітиків, російські солдати масово гинуть через своїх командирів, які "сп'янілі перемогою", наприклад, відходом ЗСУ з позицій в Авдіївці. За останні дні на сході України сталося кілька випадків масової загибелі російських солдатів через помилки командування.

Колишній очільник Центрального розвідувального управління США Роберт Гейтс заявив, що Росія вийшла з глухого кута на фронті та відновила імпульс наступу.

Як повідомляв УНІАН, станом на 22 лютого загальні втрати Росії у війні виросли до 407 240 осіб.

Вас також можуть зацікавити новини: