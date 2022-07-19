Вже другий тиждень у черзі на евакуацію перебувають понад тисячу осіб.

На окупованих територіях України почалася друга хвиля евакуації. Вона така ж інтенсивна, як у перший місяць війни.

Про це повідомив мер міста Іван Федоров в ефірі національного телемарафону.

"Друга хвиля йде зараз. Вже другий тиждень у черзі на евакуацію перебувають понад тисячу осіб. І це друга хвиля. Вона приблизно така ж за інтенсивністю, як у перший місяць окупації", - розповів він.

За словами Федорова, ближче до опалювального сезону очікується ще третя хвиля.

"Опалювальний сезон на тимчасово окупованій території, швидше за все, не почнеться. Сьогодні немає газу, немає кваліфікованих співробітників, які можуть підготувати місто. І вони (окупанти, - ред.) цим не займаються, їм плювати на людей", - заявив мер.

Як раніше повідомляв УНІАН, восени також очікується масова евакуація населення з Маріуполя. Через неможливість прожити в місті під час наступного зимового періоду люди почнуть масово його залишати.

Вас також можуть зацікавити новини: