На оприлюдненому відео видно, як військові Збройних Сил України трощать російську техніку.

На Південному напрямку армія Російської Федерації намагалася пересунутися українською територією. Проте українські захисники оперативно виявили окупантів і завдали їм нищівного удару.

Угруповання військ "Південь" оприлюднило відео, на якому видно, як військові Збройних Сил України трощать російську техніку.

Окупанти намагалися непомітно проїхати українською територією, та отримали потужний удар від ЗСУ.

Рашистів, які намагалися проковзнути повз, помітили артилеристи угруповання "Південь". Вони нанесли по колоні техніки удар, після якого вже ніхто з російських окупантів не доїхав до місця призначення.

"Артилеристи угруповання військ "Південь" не дозволять ворогу непомітно пересуватися по українській території та завдавати ударів по місцевому населенню. Так тримати наші захисники. Віримо у Збройні Сили України!" – прокоментувало потужне відео відомство.

За даними Генштабу Збройні сили України ліквідували близько 24 500 чоловік особового складу російської ворожої армії. Захисники країни також знищили 1077 танків і 194 винищувачі.

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