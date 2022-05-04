Триста мертвих ворогів за добу.

Збройні сили України ліквідували близько 24 500 чоловік особового складу російської ворожої армії. Захисники країни також знищили 1077 танків і 194 винищувачі.

Оновлену статистику опублікував прес-центр Генштабу ЗСУ на своїй офіційній сторінці на Facebook.

Втрати Росії в Україні

особового складу — близько 24 500 осіб;

танків — 1077 одиниць;

бойових броньованих машин — 2610 одиниць;

артилерійських систем — 491 одиниця;

РСЗВ — 163 одиниці;

засобів ППО — 81 одиниця;

літаків — 194 одиниці;

гвинтокрилів — 155 одиниць;

автомобільної техніки та цистерн з ПММ — 1867 одиниць;

кораблів/катерів — 10 одиниць;

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 303 одиниці;

спеціальної техніки — 38 одиниць;

крилатих ракет — 87 одиниць.

Всі дані уточнюються через інтенсивність бойових дій на різних напрямках. Якщо порівняти свіжу статистику з попереднім зведенням, то можна побачити, що за добу ЗСУ усунули близько 300 окупантів. Вони також знищили 15 танків, 16 артилерійських систем, 12 БПЛА, 43 бойових броньованих машин та іншу техніку.

Найбільш інтенсивні битви проходять на Донбасі і в Харківській області в районі Ізюма. У Донецькій та Луганській області за минулу добу ЗСУ відбили 12 атак. Окупанти намагаються наступати в Попасній, де йдуть активні бойові дії.

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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