Також люди бачили великі вантажівки та паливоцистерни, що рухались на Новоазовському напрямку.

На сході України зафіксовано нові військові переміщення, зокрема зміна напрямків щодо пересування та складової - помічено 12 вантажівок з російськими новобранцями. За словами керівника "Центру вивчення окупації" Петра Андрющенка, відповідні зміни зафіксовані 9 березня.

"По-перше - з’явились новокотрактникі. Почали постачання в табори, тому достатньо активний рух з Росії в Маріупольсько-Бердянську агломерацію. Не менш 12 вантажівок набитих потенційним пакувальним засобом "штурмовик" прибули. Полігони поки не в тій активності, як місяць тому...", - розповів Андрющенко .

По-друге, за його інформацією, "все поїхало у зворотній бік".

"Знову - Новоазовський напрямок - через Маріуполь - Бердянський напрямок. Там частково дробиться на Токмак та на Приморськ. Великі вантажівки та великі паливоцистерни. За вчора не менш двох колон по 7-12 автівок", - наголосив керівник центру.

Водночас він звернув увагу на те, що активність ворога в напрямку півночі Донецької області (на Волноваху) тимчасово спала.

Мобілізація в РФ - деталі

Нагадаємо, начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов розповів, що плани Російської Федерації відносно поповнення загарбницької армії через рекрутинг і мобілізацію для війни проти України на цей рік зменшені. Він повідомив, у цьому році, план з набору нових військовослужбовців збройних сил Російської Федерації, знижений майже на 100 тисяч осіб. Водночас РФ не відмовляється від своєї мети окупувати всю Україну, а з реалізацією цієї мети у росіян величезні проблеми.

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