Пошкоджено цивільну інфраструктуру, нежитловий будинок та приміщення школи.

Сьогодні російські окупанти обстріляли три громади Сумщини: зафіксовано близько 100 "прильотів".

Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

"Сьогодні росіяни 7 разів обстрілювали території Білопільської, Краснопільської та Миропільської громад. Зафіксовано близько 100 "прильотів". На щастя, без жертв. Але є руйнування", - розповів він.

Так, близько 9:30 ворог обстріляв Білопільську громаду з території РФ зі ствольної артилерії - зафіксовано 15 "прильотів". Внаслідок обстрілу пошкоджено нежитловий будинок та приміщення школи.

О 19:55 по території цієї ж громади почався мінометний обстріл - 10 "прильотів", а о 20:00 почався артобстріл - 20 "прильотів".

"Краснопільська громада: о 13.50 русня відкрила вогонь з міномету – 7 прильотів. Миропільська громада: з 14.20 з був обстріл з 120 мм міномету − 15 прильотів. Продовжився обстріл о 17.30. Внаслідок пошкоджено цивільну інфраструктуру", - повідомив голова ОВА.

Нагадаємо, у Сумській області в системі спостереження за ворогом "Щит-Фантом" вже встановлено понад 50 відеокамер, передано чотири спецавто та працюють ситуаційні центри.

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