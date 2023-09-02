Також знищено 9 складів боєприпасів.

На Таврійському напрямку за добу знищено майже 50 російських загарбників. Про це повідомляє бригадний генерал, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський у Telegram.

Зокрема, Сили оборони продовжують рух вперед на Таврійському напрямку.

"Артилерійські підрозділи Сил оборони протягом доби виконали 1407 вогневих завдань. За останню добу втрати ворога склали 183 особи (безповоротні - 47, поранені - 136)", - повідомив Тарнавський.

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Також знищено 18 одиниць військової техніки противника.

Йдеться про один танк, 2 бойові броньовані машини (ББМ), 8 артилерійських систем та мінометів, 2 БпЛА, 4 одиниці автомобільної техніки та 1 одиниця спеціальної техніки.

Крім того, було знищено 9 складів боєприпасів.

Втрати окупантів в Україні - деталі

За останніми даними Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 01 вересня 2023 року орієнтовно склали вбитими близько 263 тис 490 солдат, у тому числі, 470 за минулу добу.

До цього на Таврійському напрямку втрати ворога склали 181 особу (безповоротні - 45, поранені - 135, полонені - 1). Також було знищено 15 одиниць військової техніки противника. Зокрема, 3 ББМ, 6 артилерійських систем та мінометів, 1 БпЛА, 4 одиниці автомобільної техніки та 1 одиниця спеціальної техніки. Знищено 6 складів боєприпасів та 1 пункт управління ворога.

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