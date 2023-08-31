Бригадний генерал Олександр Тарнавський розповів, що на Таврійському напрямку триває робота Сил оборони.
Загалом, протягом минулої доби ворог 14 разів атакував наші позиції та здійснив 632 обстріли, завдав 3 ракетних та 21 авіаудару. Артилерійські підрозділи Сил оборони Таврійського напрямку протягом доби виконали 1186 вогневих завдань, повідомив він.
Згідно з його даними, за останню добу втрати ворога склали 181 особа (безповоротні - 45, поранені - 135, полонені - 1).
Також було знищено 15 одиниць військової техніки противника. Зокрема, 3 ББМ, 6 артилерійських систем та мінометів, 1 БпЛА, 4 одиниці автомобільної техніки та 1 одиниця спеціальної техніки. Знищено 6 складів боєприпасів та 1 пункт управління ворога.
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