Артилерійські підрозділи Сил оборони Таврійського напрямку протягом доби виконали 1186 вогневих завдань.

Бригадний генерал Олександр Тарнавський розповів, що на Таврійському напрямку триває робота Сил оборони.

Загалом, протягом минулої доби ворог 14 разів атакував наші позиції та здійснив 632 обстріли, завдав 3 ракетних та 21 авіаудару. Артилерійські підрозділи Сил оборони Таврійського напрямку протягом доби виконали 1186 вогневих завдань, повідомив він.

Згідно з його даними, за останню добу втрати ворога склали 181 особа (безповоротні - 45, поранені - 135, полонені - 1).

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Також було знищено 15 одиниць військової техніки противника. Зокрема, 3 ББМ, 6 артилерійських систем та мінометів, 1 БпЛА, 4 одиниці автомобільної техніки та 1 одиниця спеціальної техніки. Знищено 6 складів боєприпасів та 1 пункт управління ворога.

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